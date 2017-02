National Geographic Wildlife 06:30 bis 07:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Der Boss bellt USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Lori Jo und Patti arbeiten in einem Diner und haben Cesar um Hilfe gerufen, weil sie Ärger mit den Hunden der Besitzerin haben: drei widerspenstigen Bichon Frisés. Das Geschäft läuft schlecht, weil die Hunde die Gäste mit ihrem ständigen Gebell nerven. Außerdem bekommt Cesar einen Hilferuf von zwei Mitarbeitern der "Freedom Writers Foundation". Der Hund ihres Bosses, ein Labrador Retriever, stört sämtliche Arbeitsabläufe in ihrem Büro. Die Chefin, Ms. G., hat mit ihrer erfolgreichen Stiftung das Leben von vielen Jugendlichen zum Positiven verändert - sie schafft es allerdings nicht, ihren Labrador Beau zu bändigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

