Disney Channel 23:10 bis 23:40 Comedyserie Immer wieder Jim Der "Puppen-Flüsterer" USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Andy beklagt sich bei Jim über seinen mangelnden Erfolg bei Frauen. Als die beiden wieder einmal gemeinsam in ihrer Stammkneipe sind, stellt Jim seinem Kumpel eine äußerst hübsche Frau vor. Doch die Schönheit stellt sich leider als verrückt heraus. Sie verliert außerdem bald das Interesse an Andy und steigt Jim nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) James Belushi (Jim) Originaltitel: According to Jim Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Bob Nickman Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi , Glen Clark

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 23:55

Seit 209 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 149 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 74 Min. Yella

Drama

3sat 22:25 bis 23:50

Seit 64 Min.