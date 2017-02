Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Warten auf den Sohn USA 2002 Stereo HDTV Merken Ed erleidet einen Herzinfarkt, doch er kommt noch einmal fast unbeschadet davon. Aber nun ist ihm klar, dass er jetzt ein wenig kürzer treten muss. Doch ein Leben angefüllt mit Spaziergängen und Entspannungsübungen - das ist nichts für Ed. Da findet er seinen Traumjob und beginnt als Schuhverkäufer in einem Sportgeschäft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein Montgomery) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Joel Murray (Pete Cavanaugh) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Mitchell Ryan (Edward Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Joel Murray Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Eddie Gorodetsky, Jenna Bruce Musik: Dennis C. Brown