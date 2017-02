Disney Channel 21:30 bis 22:00 Comedyserie Dharma & Greg Humanistin des Jahres USA 2002 Stereo HDTV Merken Dharma geht mit Kitty zum Spatenstich für ein Freilufttheater. Dort angekommen, gerät Dharma außer sich, soll doch das Theater in einem Naturschutzgebiet errichtet werden! Sofort fängt sie an, gegen das Projekt mobil zu machen und kann sogar den Schauspieler Ed Begley jr. dafür gewinnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein Montgomery) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Joel Murray (Pete Cavanaugh) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Mitchell Ryan (Edward Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: J.D. Lobue Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Sid Youngers, Ed Yeager Musik: Dennis C. Brown