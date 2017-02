Disney Channel 20:15 bis 20:35 Comedyserie Friends Die Hauptrolle USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken Endlich ist es so weit: Joey bekommt das Angebot, eine Hauptrolle in einem Film zu spielen. Chandler vermiest Joey gleich mal die Freude, indem er prophezeit, dass der Film bestimmt der totale Flop werden wird. Kaum in Las Vegas angekommen, wo die Aufnahmen stattfinden sollen, erwartet Joey die schreckliche Nachricht, dass der Film aus Kostengründen nicht gedreht werden kann... Rachel hat schon seit Tagen eine böse Augenentzündung, weigert sich aber, zum Arzt zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Rachel Green) Courteney Cox (Monica Geller) Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Matt Leblanc (Joey Tribbiani) Matthew Perry (Chandler Bing) David Schwimmer (Dr. Ross Geller) Michael Monks (Dr. Miller) Originaltitel: Friends Regie: Gary Halvorson Drehbuch: David Crane, Marta Kauffman, Wil Calhoun, Shana Goldberg-Meehan Kamera: Mikel Neiers