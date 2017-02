Disney Channel 17:10 bis 17:40 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Die Inspektion / Captain Ferienzeit F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Flash zieht Nutzen aus einem Missverständnis, um vor seinem Chef mit den riesigen Fortschritten der Ronks zu prahlen. Doch mit dem Besuch des kritischen Inspektors Klug gerät alles aus den Fugen und es liegt an Walter, Mila und Flash, den Schein aufrechtzuerhalten. (b) Um Mama vor einem Nervenzusammenbruch zu bewahren, beschließt Flash, ihr das Konzept "Urlaub" näherzubringen. Allerdings hat das Alien eine ganz eigene Definition von "Entspannung" und für Mama, Walter und Mila entpuppt sich ein actiongeladener Strandurlaub als so langweilig, dass Mama versucht, Flash loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Jérôme Erbin, Eddy Fluchon, Sylvain Bousquet