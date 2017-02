Disney Channel 15:40 bis 16:05 Trickserie Phineas und Ferb Die Seifenblase / Isabella und der Tempel des Safts USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb entwickeln eine riesige Seifenblasen-Maschine um damit eine Blase zu machen mit der sie und ihre Freunde über die Stadt fliegen können. Candace lernt wie man Auto fährt. Isabella und die Pfadfinderinnen wollen Phineas und Ferb beim Bau ihrer Seifenblasenmaschine helfen. Dazu müssen sie den letzen Maraca-Nuss-Baum in der Gegend aufspüren, was mithilfe eines alten Hippies und allerlei Kreativität auch gelingt. Der Saft des Baums ist nämlich die fehlende Zutat für die Seifenblasenmaschine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Joe Orrantia, Mike Roth, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6