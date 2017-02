Disney Channel 06:25 bis 06:55 Trickserie Die Schlümpfe Ein Hundeleben / Farmis Flaschengeist USA, B 1986 16:9 HDTV Merken (a) Der böse Zauberer Gargamel ergattert magische ektoplasmische Zaubereier, mit denen er seinen Körper mit dem von Papa Schlumpf tauschen kann. Welchen besseren Plan könnte es schon geben? Als Papa Schumpf verkleidet wird er alle Schlümpfe zu seinem Kessel führen! Aber wie es das Schicksal so will, verwandelt sich Gargamel in Puppy, das Schlumpfhündchen...(b) Wie Farmy sagt: Was macht ein Kürbis im Melonenbeet anstatt bei den Kohlrüben? Als Farmy aber den Kürbis aus dem Boden zieht, befreit er ein Genie, das ihn Meister nennt und darauf besteht, ihm Wünsche zu erfüllen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

