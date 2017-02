Syfy 03:30 bis 04:20 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Tarnvorrichtung USA 1999 Stereo 16:9 Merken Der große Nagus Zek (Wallace Shawn) wurde entführt. Eine klingonisch-cardassianische Allianz hält ihn im Spiegeluniversum gefangen. Sie verlangt für seine Freilassung, dass die Ferengi-Brüder Quark (Armin Shimerman) und Rom (Max Grodénchik) innerhalb von drei Tagen eine Tarnvorrichtung liefern, ansonsten müsse Nagus Zek sterben. Quark und Rom stehlen einen solchen Apparat von General Martoks (J.G. Hertzler) Schiff und reisen ins Spiegeluniversum, wo man sie nicht eben freundlich empfängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armin Shimerman (Quark) Wallace Shawn (Zek) Michael Dorn (Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax/Ezri Tigan) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: LeVar Burton Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

