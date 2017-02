Syfy 00:15 bis 01:00 SciFi-Serie Killjoys Big Joe CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Die besten Killjoys des Sternensystems jagen Big Joe (Tony Nappo), einen ehemaligen Kopfgeldjäger, der die Seiten gewechselt hat und nun zu den meist gesuchten Verbrechern gehört. Auch Khlyen (Rob Stewart) ist hinter Big Joe her, allerdings hat er dafür seine eigenen undurchsichtigen Gründe. Er setzt Dutch (Hannah John-Kamen) unter Druck, Big Joe vor allen anderen Verfolgern zu finden. In der Zwischenzeit sehen sich John (Aaron Ashmore) und D'Avin (Luke Macfarlane) gezwungen, sich mit einem alten Feind zu verbünden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'avin Jaqobis) Sarah Power (Pawter Simms) Ian Tracey (Lucas Kotler) Rob Stewart (Khlyen) Sean Baek (Fancy Lee) Originaltitel: Killjoys Regie: Michael Nankin Altersempfehlung: ab 16