Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Helden auf beiden Seiten USA 2010 Stereo 16:9 Merken Der nicht enden wollende Krieg bringt die ganze Galaxis an den Rand des Zusammenbruchs. Padmé Amidala und Ashoka reisen zu Mina Bonteri, die zu den Separatisten übergelaufen ist, aber eine friedliche Lösung des Konflikts anstrebt. Ashoka muss bei dieser Begegnung lernen, dass alles zwei Seiten hat und manche Sichtweise sich nicht klar in richtig oder falsch einordnen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Daniel Arkin Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12