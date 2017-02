Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die verlorene Tochter USA 1999 Stereo 16:9 Merken Ezri Dax (Nicole de Boer) ist auf Siskos (Avery Brooks) Befehl hin nach New Sydney gefahren, wo auch ihre Familie lebt. Dort soll sie Chief O'Brien (Colm Meaney) helfen, eine spurlos verschwundene Frau zu suchen, deren Mann kürzlich vom gefährlichen Orion-Syndikat ermordet wurde. Es stellt sich heraus, dass auch Ezris Familie Verbindungen zum Syndikat unterhält. Chief O'Brien und Ezri geraten ins Fadenkreuz der skrupellosen Syndikatsmitglieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Kevin Rahm (Norvo) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Victor Lobl Drehbuch: David Weddle, Bradley Thompson Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12