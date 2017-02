Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Transformation USA 2003 Stereo 16:9 Merken Da Archer (Scott Bakula) den Kurs der Xindi rekonstruieren konnte, macht er sich auf zum letzten Planeten, den die fremde Spezies besucht hat. Gemeinsam mit T'Pol (Jolene Blalock), Reed (Dominic Keating) und Hoshi (Linda Park) begibt er sich an die Oberfläche des Planeten und findet dort neben einer Landefähre eine Menge Leichen. Da beginnen Hoshi, Archer und Reed sich plötzlich zu verwandeln und zwar nicht nur im Aussehen, sondern auch im Verhalte. In letzter Sekunde gelingt es T'Pol einen Notruf zu senden, ehe der Kontakt zur Enterprise abbricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcom Reed) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: André Bormanis Drehbuch: André Bormanis Kamera: Marvin V. Rush Musik: Velton Ray Bunch