Syfy 11:10 bis 11:35 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Akademie USA 2010 Stereo 16:9 Ashoka soll als Lehrerin an einer Führungsakademie auf Mandalore arbeiten, um undercover jene korrupten Machenschaften aufzudecken, die zu der desaströsen Versorgungslage auf dem Planeten geführt haben. Gleichzeitig findet Satines Neffe heraus, dass ein enger Vertrauter seiner Tante, Ministerpräsident Almec, einer der Hauptverantwortlichen für die Misere ist. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Giancarlo Volpe, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Cameron Litvack, Katie Lucas, Steven Melching Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12