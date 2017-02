Syfy 09:10 bis 09:55 SciFi-Serie Killjoys Tödliche Ernte CDN 2015 Stereo 16:9 Merken D'Avin (Luke Macfarlane) will auch endlich ein Killjoy werden. Um seine Kopfgeldjäger-Lizenz zu erhalten, muss er nur noch einen psychologischen Test bestehen. Dutch (Hannah John-Kamen) bringt ihn zu einer befreundeten Ärztin in Old Town. John (Aaron Ashmore) übernimmt derweil für einen Freund einen neuen Auftrag. Er soll eine vermisste Person auf dem Planeten Leith finden. Es handelt sich um den Wanderarbeiter Vincent. Deshalb muss John undercover als Erntearbeiter ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'avin Jaqobis) Sarah Power (Pawter Simms) Tamsen McDonough (Lucy) Nora McLellan (Bellus Haardy) Thom Allison (Pree) Originaltitel: Killjoys Regie: Michael Robison Altersempfehlung: ab 16

