Syfy 05:00 bis 05:45 Mysteryserie Under the Dome Das Wasser steigt USA 2013 Stereo 16:9 Merken Während der Glaube an eine baldige Befreiung bei den Bewohnern von Chester's Mill langsam schwindet, bricht in der Stadt eine Meningitis-Epidemie aus. Angesichts einer immer schlechter werdenden medizinischen Versorgung, breitet sich zunehmend Panik aus. Julia (Rachelle LeFevre) findet derweil heraus, dass Phil (Nicholas Strong) und Barbie (Mike Vogel) irgendetwas mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun haben. Angie (Brittany Robertson) versucht verzweifelt, aus dem Luftschutzraum zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Kari Skogland Drehbuch: Peter Calloway, Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

