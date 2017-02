Disney XD 21:55 bis 22:15 Trickserie Disneys American Dragon Mitbringtag / Das Einhorn USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Fu Dog gibt sich beim Mitbringtag in der Schule als "Hund" aus. Aber Olivias mitgebrachte Katze Miss Tinkles entpuppt sich als Fu Dogs Erzrivalin Yan Yan, die ihm seit über sechshundert Jahren immer wieder einen von Elfen gefertigten Glückstaler stiehlt. Und so kommt es auch in der Schule zu einem erbitterten Kampf. Trixie, Spud und Jake freuen sich auf einen freien Tag im Vergnügungspark. Da entdeckt Jake in einem Kuriositäten-Kabinett ein echtes Einhorn. Fu Dog erklärt, dass das Einhorn unbedingt noch am selben Abend im Central Park mit seiner Herde vereint werden müsste. Fu Dog gibt sich beim Mitbringtag in der Schule als "Hund" aus. Aber Olivias mitgebrachte Katze Miss Tinkles entpuppt sich als Fu Dogs Erzrivalin Yan Yan, die ihm seit über sechshundert Jahren immer wieder einen von Elfen gefertigten Glückstaler stiehlt. Und so kommt es auch in der Schule zu einem erbitterten Kampf. Trixie, Spud und Jake freuen sich auf einen freien Tag im Vergnügungspark. Da entdeckt Jake in einem Kuriositäten-Kabinett ein echtes Einhorn. Fu Dog erklärt, dass das Einhorn unbedingt noch am selben Abend im Central Park mit seiner Herde vereint werden müsste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Mark Drop Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6