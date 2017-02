Disney XD 15:30 bis 15:55 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Freund oder Feind? / Dunkles Loch USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Marco ist skeptisch als Tom zurückkehrt und nicht mit Star, sondern mit ihm Zeit verbringen will... (b) Buff Frog möchte herauszufinden wer für das Loch im Kraftfeld von Mewman verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Giancarlo Volpe, Dominic Bisignano, Aaron Hammersley Drehbuch: Sabrina Cotugno, Amelia Lorenz, Mark Ackland, Dominic Bisignano, Riccardo Durante, Jushtin Lee Altersempfehlung: ab 6