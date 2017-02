Disney XD 14:05 bis 14:25 Jugendserie Mighty Med - Wir heilen Helden Die Macht des Arcturion Teil 1 USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Skylar und Kaz finden heraus, das Phillip mit dem Raumschiff und dem Arcturion darin auf der Erde abgestürzt ist. Sie wollen ihm dabei helfen seine Mission, das Arcturion zu zerstören, zu vollenden, doch verlieren es dabei leider. Oliver findet in der Zwischenzeit heraus das seine Mutter Mr. Terror ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Kaz) Jake Short (Oliver) Paris Berelc (Skylar Storm) Devan Leos (Alan Diaz / Hapax the Elder) Mike Beaver (Optimo / Nelson) Morgan Benoit (Nightstrike) Jamie Denbo (Bridget) Originaltitel: Mighty Med Drehbuch: Vincent Brown, Mark Legan

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 393 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 57 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 42 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 32 Min.