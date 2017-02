Disney XD 05:00 bis 05:25 Trickserie Phineas und Ferb Das Minigolfparadies / Candace, das Schnabeltier USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Weil Candace krank das Bett hütet, bittet sie ihre Freundin Stacey, ein Auge auf Phineas und Ferbs Machenschaften zu haben. Die Jungs bauen den tollsten Mini-Golf-Parcours aller Zeiten und Stacey hat alle Mühe, nicht die Seiten zu wechseln. Phineas und Ferb bauen eine Maschine, mit der man die Körper tauschen kann. Ausgerechnet Perry, das Schnabeltier und Candace tauschen die Körper. Perry freut sich und macht sich in neuer Erscheinung an seine geheimen Missionen aber Candace ist verzweifelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Zac Moncrief Drehbuch: Jon Colton Barry, Mike Diederich, Douglas McCarthy, Piero Piluso, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6

