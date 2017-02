KI.KA 20:10 bis 21:00 Dokusoap Die Mädchen-WG Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly wollen für ihr Soziales Projekt Geld sammeln: Mit Gitarre und Zuckerwattemaschine stürmen sie in den Ort. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. Der dreizehnte Tag hat für die Mädchen eine ganz besondere Überraschung zu bieten: Beim Fußballtraining lernen sie fünf Jungs aus der Nachbarschaft kennen und freuen sich über eine spektakuläre Einladung.Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly fahren zur Shoppingtour nach Innsbruck. Doch die Stadt hat nicht nur tolle Geschäfte zu bieten! Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer! Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Mädchen-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. Der vierzehnte Tag endet romantisch. Die Mädchen sind mit fünf österreichischen Jungs auf der "Adventure Night" verabredet. Können die Jungs bei der WG punkten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra