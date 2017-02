KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 1998-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Orkan findet heraus mit wem sich Daphne treffen will. Pippi macht misstrauisch, dass sich die Leistungen ihrer Mitschüler verbessert haben. Mila konfrontiert Lotta mit deren Gefühlen. Daphne will sich wegen der Überraschung für Orkan mit einem Chatpartner aus dem Internet treffen. Orkan ist eifersüchtig, spioniert ihr nach und bekommt heraus, was dieser Lukas wirklich mit Daphne im Schilde führt. Doch als Orkan Daphne warnen will, ist die nur sauer, dass Orkan ihr hinterherspioniert hat. Jetzt will Daphne erst recht zu dem Date! Berger ist stolz auf die Schülersprecherinnen. Die Leistungen der Schüler haben sich tatsächlich enorm gebessert. Kathi nimmt das Lob gern entgegen. Nur Pippi wird misstrauisch. Keiner hatte wirklich Interesse an ihren Lerngruppen und trotzdem haben sich die Leistungen verbessert? Irgendetwas stimmt da nicht? Lotta interessiert sich zunehmend für Literatur. Und auch von Frau Falk hat sie mittlerweile ein ganz anderes Bild. Mila, die in der letzten Zeit zusammen mit Dominik an den Geheimnissen der menschlichen Kommunikation gearbeitet hat, kombiniert: Lotta schwärmt für Frau Falk.Daphne wird von ihrem Chat-Date entführt. Kathi will Pippi den Klausuren Klau in die Schuhe schieben. David bringt Pippi zu einer Wahrsagerin. Daphne wird von ihrem Chat-Date Lukas in eine entlegene Lagerhalle gebracht. Während Orkan ihre Spur zu verlieren droht, gelingt es Ben, Daphnes Handy zu orten. Daphne verzweifelt langsam in der Lagerhalle. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Wenn nicht bald Hilfe kommt, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Schafft es Orkan, seine Freundin aus dieser gefährlichen Situation zu befreien? Lennard hat Kathi dabei erwischt, wie sie Berger den Klausuren Klau Pippi in die Schuhe schieben wollte. Kathi zieht sich zurück. Nachdem sie ihre Mitschüler nicht mehr mit den anstehenden Klausuren versorgen kann, wenden die sich zunehmend von ihr ab. Einziger Lichtblick: Der anstehende Paris Trip mit ihrer Familie zu ihrem Geburtstag. David lotst Pippi zu einer Wahrsagerin, in der Hoffnung, endlich Anhaltspunkte über die mysteriösen Waisenhausfotos zu bekommen. Dort erfahren sie zwar nichts über die Gruseleien im Internat, dafür etwas über ihre rosarote Zukunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Luna Kuse (Martha) Timon Würrihausen (Finn) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng, Karen Rie Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch

