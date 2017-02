KI.KA 12:30 bis 12:55 Trickserie Garfield Unter Hypnose / Der Fluch der Katzenpriesterin F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Unter Hypnose: Jon leidet unter Schlaflosigkeit. Er ist so verzweifelt, dass er sich an einen obskuren Arzt namens Dr. Sonambulo wendet. Der will ihn mithilfe einer selbst gebauten Apparatur so konditionieren, dass Jon bei einem bestimmten Summton sofort einschläft und erst wieder erwacht, wenn er ihn das nächste Mal hört. Nur leider läuft bei der Prozedur etwas schief. Und das hat zur Folge, dass Jon nicht aufs Summen, sondern auf Odies Bellen reagiert. Zu allem Überfluss entwickelt Jon sich auch noch zum Schlafwandler? Der Fluch der Katzenpriesterin: Liz und ihre Nichte Heather bringen einen Zauberspiegel von ihrer Ägyptenreise mit. Odie und Garfield springen durch das magische Tor in eine andere Dimension, wohin die altägyptischen Katzen einst verbannt wurden. Die Hohepriesterin macht Garfield zum neuen Pharao, damit sich die Prophezeiung erfüllt, welche besagt, dass dann die pharaonischen Katzen wieder in die Menschenwelt zurückkehren, und die Menschen versklaven könnten. Garfield macht ihr klar, dass die Katzen bereits jetzt die Menschen zu ihren Dienern gemacht hätten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme

