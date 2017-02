KI.KA 11:10 bis 11:35 Trickserie Wickie und die starken Männer Die Insel der Träume / Ein wahrer Wikinger D, F, AUS 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Insel der Träume: Auf der geheimnisvollen Insel sorgen singende Steine dafür, dass jeder in tiefe Träume versinkt. Lediglich Ulmes Gesang scheint davor zu schützen. Wickie kann Ulme also gut gebrauchen, wenn er in der Nacht einiges zu regeln hat. Das hat sich Halvar ja fein ausgedacht: er lässt seine Crew den ganzen Tag lang schlafen, damit sie, frisch und ausgeruht, während der Nacht plündern können. Auf der Insel der Träume nämlich scheinen bergeweise Schätze zu liegen, die keiner bewacht kinderleichte Beute also für die Wikinger. Doch unsere Helden haben sich getäuscht. Denn auf der Insel weht der Wind durch merkwürdige Öffnungen in Steinen und erzeugt dabei summende Töne, die alle Menschen, die sie hören, in tiefen Schlaf versetzen. Als die Wikinger am Morgen aufwachen, werden sie arglos und freundlich von Boranis empfangen, der ansässigen Herrscherin. Sie mahnt Halvar eindringlich, seine Finger von ihrem Gold zu lassen. Doch Halvar will nicht hören. Als er sich in die Schatzkammer schleicht, versetzt ihn Boranis in einen Schlaf, der von lauter Alpträumen begleitet wird. Es gibt nur eine einzige Chance für Wickie, seinen Vater zu erlösen. Er muss eine Möglichkeit finden, wie er den sehnlichsten Wunsch der Herrscherin erfüllen kann den Sternenhimmel zu sehen. Das war ihr stets verwehrt, denn gegen die Macht der summenden Steine, die bei Einbruch der Nacht jeden einschlafen lassen, kam bislang selbst sie nicht an. Ein wahrer Wikinger: Besteht Wickie den Test zum "wahren Wikinger"? Schnell stellt sich heraus, dass nicht etwa Wickie selbst, sondern vielmehr seine Prüfer die heftigsten Probleme mit den vor-bereiteten Aufgaben haben. Halvar möchte Wickie gerne auf seine Fähigkeiten als wahrer Wikinger prüfen. Die Aufgabe, die er sich dazu ausgedacht hat, besteht darin, mit Hilfe einer Schatzkarte einen wertvollen Schild im Wald zu finden. Damit die Suche für Wickie aber kein Kinderspiel wird, haben Halvar und seine Mannschaft ein paar Schwierigkeiten eingebaut. Halvar bricht also mitsamt Wickie in den Wald auf und verlässt sich ganz darauf, dass Tjure und Snorre, Faxe und Ulme heimlich an den abgesprochenen Orten lauern und für Gefahren sorgen, die Wickie überwin-den muss. Geplant sind vor allem der Auftritt eines wilden Bären, in den sich Faxe verwan-deln soll, und das Überwinden eines Sumpfes. Doch natürlich kommt alles ganz anders als geplant: schon deswegen, weil Halvars Freunde es überhaupt nicht rechtzeitig in den Wald schaffen. Tjure muss Holz hacken, Faxe hat noch nichts gegessen und Snorre und Ulme sind so müde, dass sie erst mal ein Nickerchen machen. Der einzig wahre Wikinger Wickie! hat es deshalb plötzlich mit ganz echten und keineswegs mit vorgetäuschten Gefahren zu tun! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Ben Hadad (Wickie) Tilo Schmitz (Halvar) Tom Deininger (Faxe) Tim Sander (Gorm) Hasso Zorn (Urobe) Marco Kröger (Der schreckliche Sven) Originaltitel: Wickie und die starken Männer Regie: Eric Cazes, Marc Wasik Drehbuch: Fabienne Gambrelle, Robin Lyons, Andrew Offiler, Bruno Dupois, Sam Meikle, Cleon Prineas Musik: Valmont, Lou Lussier, Madsen