KI.KA 09:45 bis 09:55 Trickserie Abby's fliegende Feenschule Haustiertag USA 2009-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Haustiertag: Es ist Haustier-Tag in der fliegenden Feenschule. Jeder Feenschüler hat von zuhause ein Haustier mitgebracht, Abby einen Frosch, Blögg eine Schnecke und Traumichnicht eine Ameise. Die Feenschüler sollen herausfinden, welche besonderen Fähigkeiten ihre Haustiere haben. Der Frosch kann zum Beispiel am höchsten springen, dafür hat die Ameise am meisten Kraft. Als die Feenschüler Nibbi schluchzen hören, fällt ihnen ein, dass sie ihn den ganzen Tag übersehen haben. Das tut ihnen natürlich sehr leid und sie überlegen sich, wie sie die kleine Hörnchenmaus aufmuntern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abby's Flying Fairy School Regie: Jan Carlée Drehbuch: Lou Berger, Judy Freudberg, Tony Geiss, Emely Perl Kingsley, Annie Evans, Luis Santeiro u.a.

