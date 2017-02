KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Märchen "Ali, Baba und der vierte Räuber" haben Ali (Ernie) und Baba (Bert) furchtbaren Durst. In einer Oase treffen sie auf den 4. Räuber (Wolf), der vor einer Höhle voller Getränke seht. Aber: wie war noch mal der Zauberspruch? Oona (9 Jahre) ist Rhönradturnerin. Obwohl das Rad mehr wiegt als Oona sieht es ganz leicht aus, wenn sie damit ihre Runden turnt, dann rollt sie über die Sesamstraßen-Bühne. In der Zeichentrick-Serie "Unheimlich heimelige Begegnungen" begegnen die drei Musiker den "Fingerfertigen", die dank ihrer Tentakeln besonders pfiffige Taschendiebe sind. Und: Grobi stellt das Gehirn vor und Dr. Gockel assistiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 409 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 169 Min.