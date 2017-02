KI.KA 06:30 bis 06:54 Trickserie Super Wings Show vor großem Publikum / Seifenkistenrennen USA, COR, CHN 2015-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Show vor großem Publikum: Dieses Mal liefert Jett ein Paket an Trevor, einen Jungen aus New York. Dieser hat für seine Tanz- und Gesangstruppe neue Tanzschuhe bestellt, denn gemeinsam trainieren sie für einen großen Auftritt. Jett hilft der Truppe, Werbung für ihr Musical zu machen. Tatsächlich stellt sich bald heraus, dass das Theater der Kinder zu klein für den großen Besucherandrang ist. Nun eilt Donnie zu Hilfe, um noch rechtzeitig eine ausreichend große Freilichtbühne auf dem Times Square aufzubauen. Seifenkistenrennen: In dieser Folge bringt Jett ein Paket nach Monaco. Der kleine Alain benötigt Reifen für seine tolle Seifenkiste, die er mit seiner Schwester Adriana für ein besonderes Rennen gebaut hat. Als eine Entenfamilie während der Wettfahrt über die Rennstrecke läuft, weicht Alain ihnen aus und fliegt aus der Strecke. Er kann zwar weiterfahren, die Situation wird aber bedrohlich, weil er in den Verkehr kommt. Jett ruft Paul zu Hilfe. Der will den Verkehr regeln, damit Alain es doch noch ins Ziel schafft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Wings! Regie: Benjie Randall, Josh Selig Drehbuch: Anne D. Bernstein, Joe Vitale, Pammy Salmon, Ross Wade, Josh Selig, Young Woo Kim, Jung Jin Hong, Ye Musik: Seung Hyuk Yang

