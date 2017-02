KI.KA 10:25 bis 10:40 Trickserie TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig TOM bei seiner Mama / TOM & die Perücke / TOM im Brunnen D 2002-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken TOM bei seiner Mama: Eines Tages denkt Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Der Müller gibt ihm einen Sack Mehl, den er mit dem Brunnenwasser seiner Mutter zu Brot verarbeiten könne. Toms Mutter ist jedoch nicht mehr die Jüngste und das Wasser aus dem Brunnen zu holen, bereitet viel Mühe. TOM & die Perücke: Der Müller gibt TOM ganz viele Erdbeermarmeladebrote mit Honig, aber bevor TOM die essen kann, soll er zuerst seiner Mama helfen ihre Perücke ist nämlich kaputt. TOM beginnt also beim Netten Mann immer neue Perücken zu besorgen. Dabei gibt's zwei Probleme: Der Mama gefallen die Perücken nicht, und jedes neue Modell kostet ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. TOM im Brunnen: Toms Mama ist krank. Ob das an dem seltsam grünen Brunnenwasser liegt? Tom begibt sich in den Brunnen und trifft dort eine Menge bunter Frösche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig Regie: Andreas Hykade Drehbuch: Andreas Hykade Musik: Tonstudio Floridan