Silverline 23:40 bis 01:10 Horrorfilm Fragment AUS 2009 20 40 60 80 100 Merken Bei seinem letzten Einsatz im Irak wurde Lloyd, ein Kriegsfotograf, von einem mit Uran angereichten Splitter in den Kopf getroffen? Er wird aus dem Dienst entlassen, seine Frau lässt ihn sitzen und seine Freunde wenden sich von ihm ab. Das Einzige, was ihm geblieben ist, ist die Liebe zur Fotografie. Doch zunehmend geschehen seltsame Dinge. Eindeutig tote Tiere, die er zufällig fotografiert, erwachen wieder zum Leben. Er zweifelt an seinem Verstand und macht gezielt Bilder von toten Lebewesen. Bildet er sich das alles nur ein? Dann findet er eine DVD auf der der Mord an einer jungen Frau zu sehen ist. Doch als er das geschehen vom Fernseher abfotografiert überschreitet er eine Grenze. Können Halluzinationen töten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Bradley (Lloyd) Bree Robertson (Victoria) Ian McPhee (Shape) Erin Chadwick (Abbey) Johan Earl (Cop 1) Justin Aldridge (Lift Mechanic) Maurie Barlin (Holebrook) Originaltitel: Fragment Regie: Andrew Miles Drehbuch: Andrew Miles Musik: Brian Cachia Altersempfehlung: ab 18