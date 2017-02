Silverline 16:55 bis 18:50 Actionfilm Wind Blast CHN 2010 20 40 60 80 100 Merken Nach einem erfolgreichen Auftragsmord versteckt sich der knallharte Killer Zhang in der Wüste Gobi, doch er wird von Elite-Cops und zwei gefährlichen Kopfgeldjägern aufgespürt. Während die Cops Zhangs Verlobte festnehmen, gerät Zhang in die Hände der Jäger - sie verlangen von ihm, ihnen ein mysteriöses Foto aushändigen, doch vorher will er seine Verlobte in Sicherheit wissen. Ein action-geladener Krieg zwischen den Cops und den schwerbewaffneten Verbrechern beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yihong Duan (Xiang Xi) Zhang Li (Han Chaodong) Guowei Ma (Bureau chief) Francis Ng (Mai Gao) Dahong Ni (He Jianzhong) Jacky Wu (Yang Xiaoming) Yu Xia (Zhang Ning) Originaltitel: Wind Blast Regie: Qunshu Gao Drehbuch: Qunshu Gao Musik: An Dong, Jae-kwon Han Altersempfehlung: ab 16