Silverline 09:55 bis 11:50 Actionfilm Die Athena Verschwörung Die Welt wird von der terroristischen Vereinigung ''Athena'' bedroht und es liegt nun an Special Agent Lee Jung Woo und seinem Team, deren gefährliche Machenschaften aufzudecken. Dabei geraten sie in ein explosives Geflecht aus Verschwörung und Verrat. Schauspieler: Woo-Sung Jung (Lee Jung-woo) Soo Ae (Yoon Hye-in) Seung-won Cha (Son-Hyuk) Min-jong Kim (Kim Ki-Soo) Si Won Choi (Kim Joon Ho) Dong-geun Yun (Director Kwon Yong-Kwan) Yeong-ae Kim (Choi Jin-Hee) Originaltitel: Athena: Goddess of War Regie: Jung-hyun Hwang, Myung-jun Kim, Tae-hun Kim Drehbuch: Hyun-jun Kim, Yoo Nam-Kyung Musik: Dong-jun Lee Altersempfehlung: ab 16