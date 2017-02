Silverline 08:05 bis 09:55 Actionfilm Connected CHN, HK 2008 20 40 60 80 100 Merken Schuldeneintreiber Bob ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, als sein Handy klingelt. Die panische Frau an der anderen Leitung behauptet, sie sei das Opfer einer Entführung. Bob hält den Anruf zunächst für einen üblen Scherz, doch als er der Unbekannten bei einem Gespräch mit ihrem Peiniger zuhört, wird ihm klar, dass er für sie die vermutlich letzte Hoffnung ist - und handeln muss. Sein Wettlauf gegen die Zeit führt ihn von einer lebensgefährlichen Situation in die nächste, und schon bald ist auch die Polizei hinter Bob her, da er auf seiner irrwitzigen Odyssee durch Hongkong eine Spur der Verwüstung hinter sich lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis Koo (Bob) Barbie Hsu (Grace Wong) Nick Cheung (Detective Fai) Liu Ye (Senior Inspector Fok) Louis Fan (Tong) Eddie Cheung (Det. Cheung) Gong Beibi (Jen) Originaltitel: Connected Regie: Benny Chan Drehbuch: Alan Yuen, Benny Chan, Bing Xu Kamera: Anthony Pun Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16

