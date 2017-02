Niederlande 2 20:25 bis 21:20 Sonstiges De Maatschap De Kroonprins NL 2013 HDTV Merken Vanuit het niets bouwt de jonge Matthias Meyer een advocatenimperium dat in het naoorlogse Nederland zijn weerga niet kent. Niet alleen dat, hij bouwt een familie. Een hecht gezin, samen één tegen de rest. Onder druk van hun vader zullen de zoons eveneens allemaal in de advocatuur belanden: de ijverige Jakob, de hulpbehoevende Aron, vaders oogappel Benjamin, en Theo, de enige die zich af en toe tegen de patriarch verzet. Juist hij studeert als eerste af, de jongste strafpleiter ooit en kroonprins van de Meyer-dynastie. Wanneer patriarch Matthias Meyer een beroerte krijgt en moet revalideren, groeit de rivaliteit onder de broers en schurkt Benjamin, in zijn honger naar vriendschap en bewondering, gevaarlijk dicht tegen zijn beruchte cliënten aan. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De Maatschap Regie: Michiel van Jaarsveld