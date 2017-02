Niederlande 2 18:50 bis 19:20 Sonstiges BinnensteBuiten NL 2017 HDTV Merken BinnensteBuiten biedt binnen- en buitenshuis een kijkje waarbij mensen vol liefde en passie op een inspirerende manier vertellen over hun bijzondere woning, opvallende interieur, indrukwekkende (moes)tuin of duurzaam geproduceerde (streek)producten. Onderwerpen zijn onder meer: een duurzaam huis van boomstammen, een tot woonhuis verbouwde werfkelder, bijenkassen op het dak, boksende hazen, oesterzwammen kweken op koffiedik, een moestuin voor de hele buurt of een oogverblindende bloementuinen. Bewoners vertellen zélf over hun huis of tuin. Daarnaast kent het programma een keur aan experts. Zo gaat culinair expert Alain Caron het land af op zoek naar bijzondere en duurzame culinaire initiatieven terwijl zijn collega-chef-koks Sharon de Miranda en Ramon Brugman twee keer per week in een keukenstudio een laagdrempelig, gezond en betaalbaar gerecht bereiden. Interieurontwerper Francine Meerveld geeft advies en hulp binnenshuis en hovenier Martin Stuger doet dat buiten. Hij tovert een saaie tuin of balkon om tot een groene oase. Boswachter Marieke Schatteleijn of vogelaar Camilla Dreef nemen de kijker wekelijks mee op een verrassende reis door de Nederlandse natuur. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Binnenstebuiten