Niederlande 2 15:25 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Muiden/Weesp (2/4) NL 2017 HDTV Merken Toen Jeroen van der Linden zestien jaar was, had hij allerlei dromen. Hij wilde een rijbewijs, een autootje en een leuke baan in de metaal. Maar zijn leven loopt anders. Hij verliest zijn zicht door een hersentumor. Na een lange periode van revalidatie heeft hij nieuwe doelen en dromen. In 2017 hoopt hij zijn eigen sportmassagepraktijk te beginnen en gaat hij tijdens de Roparun met zijn buddy hardlopen van Hamburg naar Rotterdam voor mensen met kanker. Henk gaat vandaag op zoek naar geloof in huis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst, Kefah Allush, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde