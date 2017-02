Niederlande 2 09:30 bis 10:35 Sonstiges Brandpunt NL 2017 HDTV Merken De nepnieuwsfabriek. Via internet worden we dagelijks gebombardeerd met nepnieuws gefabriceerd door internettrollen. Aart Zeeman ging op zoek naar de bron van deze verzinsels en kwam terecht in het Rusland van Poetin. * Arjen Lubach. Zijn satirische filmpje over "America First" ging de hele wereld over en kreeg navolging in veel Europese landen. Wat is het geheim van Arjen Lubach? Profiel van een alleskunner. * Schilderswijk. De Haagse Schilderswijk kennen we als een achterstandsbuurt met radicale moslims en criminelen. Een reportage over drie Marokkaanse Nederlanders die een einde willen maken aan dat stigma. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sacha de Boer Originaltitel: Brandpunt

