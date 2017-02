Discovery Channel 02:20 bis 03:05 Motorsport Idris Elba - Speed Freak Das Dragster-Experiment GB 2015 Stereo 16:9 Merken Hat Idris Elba das Zeug zum Drag-Racer? In dieser Folge kostet der Schauspieler seine Leidenschaft für Speed bei einem Rennen der National Hot Rod Association in Houston, Texas, aus. Dort will der Motorsport-Fan die Viertelmeile in einem 800-PS-Flitzer in 8,9 Sekunden zurücklegen. Sein Super-Comp-Dragster mit V8-Motor hat zwei riesige Hinterräder, einen Bremsfallschirm mit Kevlarseilen und einen Überrollkäfig aus Stahl. Beim Start wirken 3,5 g auf den Fahrer ein. US-Champion Antron Brown zeigt dem Leinwandstar, wie man so ein Fahrzeug kontrolliert und bereitet ihn gewissenhaft auf die Herausforderung vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Idris Elba: No Limits Altersempfehlung: ab 6