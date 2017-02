Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Ice Lake Rebels Bären auf dem See USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der nördliche Teil des Great Slave Lake ist Bären-Territorium, aber auch das Revier von Ragnar Wesstrom und seinem Koch Ron. Die beiden Aussteiger haben weit abseits der anderen Hausbootbewohner eine Fischer-Lounge für Touristen eröffnet und in weiser Voraussicht reichlich Vorräte für den Winter angelegt. Doch die köstlichen Leckerbissen, die bei eisigen Minustemperaturen üblicherweise draußen gelagert werden, locken hungrige Raubtiere an. Schwarzbären riechen die potenzielle Nahrung kilometerweit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Harrison (Himself) Allyce Hervieux (Herself) Stephan Hervieux (Himself) Jeffrey Johnson (Narrator) Originaltitel: Ice Lake Rebels Musik: Steve Davis Altersempfehlung: ab 12

