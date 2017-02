Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Motorsport Idris Elba - Speed Freak Das Highspeed-Experiment GB 2015 Stereo 16:9 Merken Idris Elba gibt Vollgas! Der Schauspieler möchte es in die Geschichtsbücher schaffen und einen Geschwindigkeitsrekord brechen. Deshalb geht er körperlich und mental bis an seine Grenzen. Die Bestmarke wurde 1927 von Sir Malcolm Campbell aufgestellt. Leinwandstar Idris lenkt auf der britischen Insel einen Bentley Continental mit Allradantrieb. Wie hält man das Fahrzeug bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 290 km/h auf der "Flying Mile" in der Spur? Um die Prüfung zu meistern, hat der Brite fachmännische Unterstützung an seiner Seite. Rallye-Ikone Ari Vatanen ist genau der richtige Mann für diesen Job. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Idris Elba: No Limits Altersempfehlung: ab 6