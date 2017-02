Discovery Channel 18:15 bis 19:05 Dokumentation Ice Lake Rebels Der Winter kommt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Im Norden Kanadas lebt eine kleine Gruppe von Männern und Frauen abseits der Zivilisation den Traum von Freiheit und Abenteuer. Die Aussteiger wohnen auf dem Great Slave Lake in Hausbooten, denn ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtiger als Sicherheit und Komfort. Deshalb haben sich die "Ice Lake Rebels" für ein Dasein in der unberührten Natur entschieden. Um ihre Existenz zu sichern, gehen sie 300 Kilometer vom Polarkreis entfernt auf die Jagd und handeln mit Pelzen. Doch die Autonomie hat auch ihre Schattenseiten: Im Winter fallen die Temperaturen in der Yellowknife Bay auf minus 40 Grad, und die Wildnis ist voller Gefahren. Diese Serie zeigt den harten Alltag der eingeschwore In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Lake Rebels