Dokusoap Offroad Survivors Über Stock und Stein GB 2013

In dieser Episode kämpfen sich Bill und sein Partner Gary mit ihrem Geländewagen durch die Wildnis Mexikos. Die Tour beginnt im Osten des Landes in San Andrés Tuxtla - nahe dem tropischen Regenwald. Von dort aus kämpft sich das Duo über holprige Geröllfelder, die dem Unterboden des Jeeps enorm zusetzen, in Richtung Chachalacapa-Fluss. Das Gewässer ist tief genug, um "Rubys" kompletten Motorraum zu fluten. Bei der Überquerung müssen die Abenteurer daher auf die Elektronik des Wagens achtgeben.

Originaltitel: Offroad Survivors