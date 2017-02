Discovery Channel 05:10 bis 05:55 Dokumentation Invasion der Aliens Unerklärlich USA 2012 Stereo 16:9 Merken Nie wussten wir mehr über das Universum, unsere Welt und unsere Spezies als heute. Technik und Wissenschaft entwickeln sich rasant weiter. Und dennoch gibt es immer noch Dinge, die wir einfach nicht erklären können: Mysteriöse Ereignisse, die auch die klügsten Köpfe vor ein Rätsel stellen und die im Widerspruch zu allem bisher Geglaubten stehen. Ein verschwundener Pilot in Australien, Haushaltsgegenstände in Italien, die plötzlich anfangen zu brennen oder herumstreunende, buckelige und blau-häutige Hunde in Texas - die Dokumentarserie zeigt exklusive Originalaufnahmen von rätselhaften Phänomenen auf der ganzen Welt und versucht mit Hilfe von Augenzeugenberichten und Wissenschaf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sci Fi Science: Physics of the Impossible

