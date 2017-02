RTL Crime 20:15 bis 21:20 Krimiserie Mr. Robot Hellofriend.mov USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: IT-Experte für Cybersicherheit einer großen Firma bei Tag, Hacker in eigenem Auftrag bei Nacht: Elliot Alderson führt ein Doppelleben, um die Menschen, die von den Machenschaften seines Arbeitgebers und dessen Kunden benachteiligt werden, zu schützen. Als er vom so genannten Mr. Robot angesprochen wird, einer Hackerorganisation beizutreten, die scheinbar genau mit Elliots Weltanschauung übereinstimmt, wird er neugierig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rami Malek (Elliot Alderson) Christian Slater (Mr. Robot) Carly Chaikin (Darlene) Portia Doubleday (Angela Moss) Originaltitel: Mr. Robot Regie: Niels Arden Oplev Altersempfehlung: ab 12