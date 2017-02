RTL Crime 17:05 bis 17:55 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? John Linley Frazier GB 2012 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 3: Im Jahr 1970 wird in Kalifornien an Halloween ein Verbrechen verübt, das die ganze Welt schockiert. Ein Arzt und seine Familie wurden hingerichtet und in den Swimming Pool ihres luxuriösen Hauses geworfen. Nachdem eine Nachricht gefunden wurde, in dem von einem zukünftigen dritten Weltkrieg die Rede ist, befürchtet ganz Kalifornien, dass ein der Familie Manson ähnlicher Hippie-Kult für die Taten verantwortlich sein könnte. Tatsächlich handelt es sich bei dem Täter jedoch um den 24 Jahre alten John Linley Frazier, der überzeugt davon ist, auf einer Mission Gottes zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16