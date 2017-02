RTL Crime 15:25 bis 16:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Ein tiefer Fall D 2003 Stereo Merken 6. Staffel, Folge 14: Die Autobahnpolizisten bekommen es diesmal mit dem psychisch labilen Werner Freese zu tun, der einen schweren Unfall verursacht hat und für das Geschehen keine Verantwortung übernehmen will. Freese hat zudem gerade seinen Job verloren und vermutet, dass seine Frau Isabelle ein Verhältnis mit Tom Kranich hat. Als Freese auch noch in eine Radarfalle der Autobahnpolizei gerät, rastet er völlig aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Ingo Naujoks (Werner Freese) Marion Mitterhammer (Isabel Freese) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Andreas Heckmann, Andreas Schmitz Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12