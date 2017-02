RTL Crime 13:40 bis 14:35 Actionserie Transporter - Die Serie Sein oder Nichtsein CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 1: Der ehemalige Elite-Soldat Frank Martin ist zurück und er hat immer noch die gleiche Mission: Das Paket ausliefern! Wenn es sein muss, gegen alle Widerstände, die sich ihm in den Weg stellen. In Rom wird ein Richter von einem Auftragskiller ermordet. Der 12-jährige Sohn des Opfers war der einzige Augenzeuge und steht damit selber auf der Abschussliste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Violante Placido (Caterina Boldieu) Francois Berléand (Inspector Tarconi) Charly Hübner (Dieter Hausmann) Alexander Morgan Hennessy (Luca) Klára Issová (Luca's Mother) Michael Lindall (Aleksander Magyar) Richard Brake (Dezdu Magyar) Originaltitel: The Transporter Regie: Eric Valette Drehbuch: Frank Spotnitz Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 12

