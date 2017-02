Heimatkanal 12:45 bis 13:15 Porträt Bei uns zu Gast Wolfgang Fierek D 2015 Stereo 16:9 Merken Schauspieler und Sänger Wolfgang Fierek ist in vielen Dingen ein Original. Von seinen Anfängen in den anarchistischen Komödien von Klaus Lemke in den 70er-Jahren über berühmte Serienrollen in "Monaco Franze" und "Ein Bayer auf Rügen" bis hin zu "Zwei Ärzte sind einer zu viel" lässt er - exklusiv für die Heimatkanal-Zuschauer - seine Karriere Revue passieren. Natürlich dürfen auch seine musikalischen Erfolge, wie etwa 'Resi, i hol di mit mei'm Traktor ab' und 'Rummenigge', nicht fehlen. Fierek erzählt uns in diesem halbstündigen Porträt sehr viel Persönliches - auch über Lebensphasen, die von Selbstzweifeln geprägt waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret