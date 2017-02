Junior 15:40 bis 16:05 Trickserie Wendy Gewinnen ist nicht alles GB, D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Das "Pferdeglück-Magazin" sponsert einen 25 km langen Wanderritt-Wettbewerb, und der Sieger soll in der nächsten Ausgabe mit Foto auf der Titelseite vorgestellt werden. Das spornt Wendy und ihre Reitfreunde an. Vanessa sieht sich schon als Siegerin und wettet mit Wendy, dass der Verlierer einen Monat lang die Reitstiefel des anderen putzen muss. Nur Bianca ist nicht begeistert, sie mag nicht so lange im Sattel sitzen. Stattdessen will sie sich im Antiquitätenladen von Wendys Mutter Heike Geld für eine Kamera verdienen. Auf dem Wanderritt werden die Freundschaften auf eine harte Probe gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Sheila Prescott