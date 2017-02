Junior 11:10 bis 11:25 Trickserie Wickie und die starken Männer Folge: 22 Thors Urteil D, F, AUS 2013 Stereo 16:9 Merken Das Drachenboot ist leck. Wie schön, dass Wickie ein paar Bäume entdeckt - gutes Holz für eine schnelle Reparatur. Sofort befiehlt Halvar, eine Eiche zu fällen. Doch das ist keine gute Idee. Schon tauchen drei erboste Druiden auf, die die Wikinger des Frevels an ihrem Heiligtum beschuldigen. Darauf steht die Höchststrafe: Man will Halvar den Bart abrasieren. Nun ist guter Rat teuer. Wenn Gott Thor nicht eingreift, ist Halvar nicht mehr zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Ben Hadad (Herr Wickie) Tilo Schmitz (Herr Halvar) Tom Deininger (Herr Faxe) Tim Sander (Herr Gorm) Hasso Zorn (Herr Urobe) Gerald Schaale (Herr Snorre) Originaltitel: Wickie und die starken Männer Regie: Eric Cazes, Mario Von Jascheroff Drehbuch: Robin Lyons, Andrew Offiler, Mario Von Jascheroff Musik: Valmont Lou Loussier Altersempfehlung: ab 6