Junior 06:25 bis 06:50 Trickserie Heidi Ein Sommer geht zu Ende J, D 1975 Stereo Merken Heidi möchte unbedingt lernen wie man pfeift und Ziegen melkt. Peter hat allerdings überhaupt keine Lust, ihr diese Fertigkeiten beizubringen. Also übt Heidi alleine, doch es will ihr einfach nicht gelingen. Plötzlich geraten Großvaters Ziegen in Gefahr und müssen zurückgepfiffen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heidi Regie: Isao Takahata Drehbuch: Marty Murphy Kamera: Kei Kuroki Musik: Gert Wilden

